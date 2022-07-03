Лукашенко торгується з Путіним, – Калиновський про ймовірність наступу Білорусі

За останній місяць Лукашенко вже кілька разів зустрічався з Путіним. Помітно, що Кремль досі намагається дотиснути на Білорусь, щоб її армія вступила у війну проти України. Проте Лукашенко торгується з Путіним.

Путін намагається дотиснути Лукашенка

Про це 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свобода Білорусі" Валерій Калиновський. Він каже, що за 5 місяців Олександр Лукашенко вже майже 10 разів бачився з Володимиром Путіним.

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"Все це виглядає такою хронологією підготовки Білорусі до втягнення у війну Росії проти України", – вважає журналіст.

Калиновський зазначив, що після 2020 року, коли Лукашенка у політичній кризі підтримав лише Путін, він почав його "обробляти", щоб пізніше використати територію Білорусі для нападу на Україну.

На його думку, ці останні зустрічі Путіна з Лукашенком організовані для того, щоб далі координувати цю спільну агресію проти України.

Напевно, Путін би хотів дотиснути Лукашенка, він вимагає чогось, але самопроголошений президент Білорусі опирається безпосередньому вторгненню білоруської армії в Україну,

– заявив кореспондент.

Валерій Калиновський каже, що ймовірно, Путіну не вистачає сил та засобів ураження. Адже після цих поїздок з’явилася інформація, що Білорусь почала давати Росії свої боєприпаси.

Лукашенко торгується з Путіним

"Але щодо безпосередньої участі Білорусі, то наразі це більше предмет торгу і спекуляції", – пояснив він.

За його словами, Лукашенко торгується про те, але як далі йому себе з поводити, чи мати економічну підтримку.

А Путін, напевне, вимагає (його вступу у війну – 24 канал). Але наразі якогось остаточного рішення не ухвалено, щоб білоруси пішли воювати в Україну,

– підсумував Калиновський.

Валерій Калиновський про зустрічі Путіна та Лукашенка:



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