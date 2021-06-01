ЄС не вистрілить собі в ногу, вони ж не Україна, – Лукашенко про загрози транзиту газу

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловився про загрозу санкцій щодо транзиту газу по газогону "Ямал – Європа". Він вважає, що "європейці не вистрілять собі в ногу".

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з журналістами 1 червня. Санкції Заходу проти Мінська він назвав "спробою рейдерського захоплення секторів білоруської та не тільки економіки".

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Попри очевидні проблеми для режиму, диктатор старається висловлюватися оптимістично. Мовляв, будь-яка криза – це не лише труднощі, а й можливості.

Він наголосив, що однією з цілей Заходу та "білоруських втікачів" є удар по передових підприємствах країни. Мовляв, вони хочуть погіршити ситуацію в країні.

Такою ж є і його позиція щодо загрози санкції щодо газового транзиту по трубі "Ямал – Європа". Відповідаючи на питання про це, диктатор згадав про Україну.

Не думаю, що європейці вистрілять собі у ногу. Їм немає потреби цього робити. Вони ж не Україна. Тому не думаю, що вони візьмуться за цей важіль,

– цинічно заявив Лукашенко.

"Це їм вже тоді дуже дорого обійдеться. І тут вони вже будуть мати справу не тільки з Білоруссю, а й з Росією. А з Росією, вони розуміють, краще не мати справи", – додав він.

Зазначимо, що "Ямал – Європа" – це російський газогін завдовжки 4 196 кілометрів. Проходить через територію Росії, Білорусі (575 кілометрів), Польщі та Німеччини.

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