Лукашенко випромінює панічний страх

Нещодавно Лукашенко дав інтерв‘ю, у якому дуже неоковирно клеїв дурня. Мовляв, війни з Україною він не хоче, про замисли і дії Путіна нічого не знає, і взагалі - він за мир…

Берії це б сподобалося

На цьому тлі "білоруський парламент" ухвалює всі більш і більш "цікаві" норми.

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Від смертної кари за "спробу організації (!) теракту" і до дозволу на застосування військової техніки проти акцій протесту.

Диктатор боїться

Очевидно, банда Лукашенка планує розстрілювати невдоволених у лісосмугах та чавити їх танками.

Це просто дуже сильний страх старого диктатора, що розуміє наближення свого кінця, а тому прагне усіх залякати, і спробувати втриматися на страху.

Хоча страх він випромінює сам. Навіть можна відчути сморід цього страху через монітор.