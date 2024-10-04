"Це не мої проблеми, я не парюсь": Лукашенко визнав проліт "Шахедів" над Білоруссю

Білоруський диктатор прокоментував чергову появу ударних російських дронів над своєю країною. Цього разу "Шахеди" загрожували йому безпосередньо. Лукашенко визнав, що був змушеним відкласти політ через "Шахеди", які залетіли в Білорусь.

Удень 3 жовтня українські моніторингові канали написали про три дрони, які заходили на Білорусь. "Беларуські Гаюн" додав, що в цей момент над країною був і гелікоптер Лукашенка. Та не повідомлялося, чи був сам диктатор на борту. Реакція Лукашенка з'явилася тільки 4 жовтня, її оприлюднило видання "Наша Ніва".

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Щоб відкинути будь-які інсинуації щодо мого вертольота, дронів та іншого: це не мої проблеми, це проблеми служби безпеки. Нехай вони дивляться, де літають дрони та куди гелікоптеру президента летіти. Я справді до цього так ставлюся,

– сказав Лукашенко.

Він мав летіти до Пінського району, коли почали доповідати про обстановку та погоду. Тож разом із пілотами було вирішено відкласти виліт на годину – нібито через несприятливі погодні умови.

За словами самопроголошеного білоруського президента, його гелікоптер летів дуже низько. Він припустив: це тому, "щоб електронними засобами з України було не видно".



"Звичайно, вони вертоліт бачать: він великий, це не безпілотник. Нормально прилетіли. Тому я тут особливо не парюсь, як кажуть у народі, із цього приводу. І потім знаєте: збити гелікоптер президента – це війна, яка українцям не потрібна. Тому я не думаю, що в Україні ті, хто ухвалює рішення, стурбовані цією проблемою. Хоча, звичайно, що тут казати, це неприємно", – підсумував Лукашенко.

А загалом він повідомив, що до Білорусі залітають безпілотники і з Росії, і з України – нібито було декілька таких випадків.

"Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, чи це російські, чи українські", – заявив диктатор.

Цікаво! Білоруські опозиціонери повідомили, що це брехня й українські дрони до Білорусі не залітають. Вони припустили, що Лукашенко такий хоробрий тільки зараз, а от коли безпілотники почнуть літати над його резиденціями, тоді схаменеться, але буде пізно.

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Таке рішення Лукашенко назвав соломоновим. Він пообіцяв "розбиратися на рівні фахівців" і не виносити у ЗМІ ці моменти.

За його даними, Україна планує виготовити та закупити близько 5 мільйонів безпілотників, а Росія ще більше. Але обидві сторони нібито не вміють керувати дронами, тому "часто ті безпілотники, які запускаються за Київ і далі, по Заходу України", втрачають орієнтацію під упливом української РЕБ.