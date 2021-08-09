Лукашенко запевняє, що Протасевича "замовили"

Олександр Лукашенко досі відкидає усі звинувачення у затриманні білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Тепер диктатор заявив, що хлопця "замовили" Польща та Литва.

Білоруська влада нібито мусить захищати Протасевича. Про це самопроголошений глава держави заявив під час "Великої розмови з президентом" 9 серпня.

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Крім того, він сказав, що Білорусь не причетна до ймовірного вбивства у Києві голови "Білоруського дому" Віталія Шишова. Мовляв, його взагалі ніхто не знав. Лукашенко обурився, що українська влада "роздуває" цю справу.

Що відомо про затримання Протасевича

23 травня у Мінську екстрено посадили літак Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. Все тому, що білоруські диспетчери заявили, що на борту повітряного судна нібито є вибухівка. Однак після огляду з'ясувалося, що ніякої бомби не було.

На борту літака перебував засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина-росіянка Софія Сапега. Хлопець просив екіпаж не йти на посадку у Мінську. Він казав, що там йому загрожує смерть. Однак літак мусили посадити. Сапегу та Протасевича затримали в аеропорту. Певний час ніхто не знав, де саме вони перебувають.

Така цинічна та зухвала посадка літака обурила весь світ. Євросоюз та низка країн заборонили білоруським літакам літати на свою територію – країна опинилася у повітряній ізоляції.

25 червня затриманих перевели під цілодобовий домашній арешт.

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