Лукашенко може обдурити Путіна: чому він заговорив про відбудову України

У небі Білорусі уже не раз фіксували російські "Шахеди", але, за словами Александра Лукашенка, "це не його проблеми". Щобільше, самопроголошений президент видав ще одну абсурдну заяву, сказавши, що готовий допомагати відновлювати Україну після війни.

Політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що Лукашенку слід задуматися над припиненням дружби з Владіміром Путіним. Адже дрони з Росії прилітають на його територію дедалі частіше та зовсім не туди, куди треба.

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У чому сенс нових заяв Лукашенка

"Лукашенко абсолютно не влаштовує Кремль. Путін у ньому невпевнений, бо розуміє, що він дуже хитрий і може його обдурити", – розповіла Ольга Курносова.

Тому Лукашенку треба бути дуже обережним і не розраховувати на дружбу Путіна. Адже від нього можна очікувати будь-чого, а особливо зради. На цьому тлі невипадковими видаються заяви самого білоруського диктатора про допомогу Україні з відбудовою.

Зверніть увагу! Александр Лукашенко сказав, що американці нібито не допоможуть Україні. Натомість порадив Володимиру Зеленському взяти "голову у руки" й зрозуміти, що у післявоєнному відновленні можуть допомогти "близькі люди", зокрема білоруси.

Цікаво, чому Лукашенко не згадав, що саме з боку "близьких людей" в Україну зайшли окупаційні війська та летіли ракети. Втім таку дивну заяву можна пояснити тим, що білоруський диктатор хоче закінчувати дружбу з Путіним.

"Лукашенко сподівається, що зможе налагодити стосунки із Заходом. Натомість бачить, що з боку Росії тільки прилітають дрони, розміщують вагнерівців та загалом йдуть суцільні неприємності та небезпеки. Тому він намагається показати, що нібито був під тиском, у заручниках", – підкреслила Ольга Курносова.