Місць для екскурсії не так багато: Лукашенко запропонував Путіну "махнути" в Антарктиду

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував російському диктатору Владіміру Путіну поїхати в Антарктиду. На диво, Путін підтримав дивну ініціативу.

Російські ЗМІ пишуть, що Росія допомагає Білорусі створювати в Антарктиді свою першу станцію Гора Вечірня. При цьому Москва планує оновити ще 10 антарктичних станцій – по п'ять сезонних та цілорічних.

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Екскурсія в Антарктиду

Владімір Путін та Олександр Лукашенко 28 січня по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс. Вочевидь надихнувшись видовищем, білоруський диктатор запропонував Путіну поїхати на південний материк.

Може, коли-небудь махнемо? Цікаво,

– сказав той.

На що російський президент відреагував позитивною відповіддю – він сказав: "Так, добре"

Лукашенко та Путін