Це сигнал не Байдену, а Путіну, – Преображенський про запрошення від Лукашенка

Алєксандр Лукашенко запросив Джо Байдена до Мінська, щоб обговорити "мир в Україні". Втім, найімовірніше, це сигнал не президенту США, а російському диктатору Владіміру Путіну.

Так, Лукашенко вже давно перетворився на маріонетку країни-агресорки. Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук та експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

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Що означає запрошення Байдена від Лукашенка

Самопроголошений білоруський лідер не ухвалює жодних самостійних рішень. Його держава окупована російською армією і єдине, що поки він може це не вступати безпосередньо у війну проти України.

Лукашенко намагається демонструвати, що лишається самостійною фігурою. Він хоче зберегти владу в Білорусі і є два моменти, про які йому треба думати:

Путін з яким треба домовлятися, щоб це зробити;

шанс, що очільник Кремля зникне у певний момент і тоді Лукашенко має бути прийнятним для Заходу. Йому вже вдавалося це робити у менш складних ситуаціях і, мабуть, він вважає, що й цього разу вийде.

Ймовірно, Лукашенко розглядає сценарій, за якого після відсторонення Путіна від влади в Росії виникне безлад і поки всі ним займатимуться, то забудуть про Білорусь. Ба більше, можливо навіть будуть готові прийняти країну, яка умовно буде "демократизуватися" з Лукашенком у комплекті.

Лукашенко намагається вгодити і нашим, і вашим, тому висуває божевільні ініціативи, які демонструють, зокрема й рівень його неадекватності. Адже за трохи більшої адекватності Лукашенко запропонував би це не Байдену, але він робить це для Путіна, це сигнал йому,

– сказав експерт з питань Центральної та Східної Європи.

На його думку, у такий спосіб самопроголошений президент Білорусі демонструє російському диктатору свою лояльність.

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