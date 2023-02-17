Це сигнал не Байдену, а Путіну, – Преображенський про запрошення від Лукашенка
Алєксандр Лукашенко запросив Джо Байдена до Мінська, щоб обговорити "мир в Україні". Втім, найімовірніше, це сигнал не президенту США, а російському диктатору Владіміру Путіну.
Так, Лукашенко вже давно перетворився на маріонетку країни-агресорки. Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук та експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.
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Що означає запрошення Байдена від Лукашенка
Самопроголошений білоруський лідер не ухвалює жодних самостійних рішень. Його держава окупована російською армією і єдине, що поки він може це не вступати безпосередньо у війну проти України.
Лукашенко намагається демонструвати, що лишається самостійною фігурою. Він хоче зберегти владу в Білорусі і є два моменти, про які йому треба думати:
- Путін з яким треба домовлятися, щоб це зробити;
- шанс, що очільник Кремля зникне у певний момент і тоді Лукашенко має бути прийнятним для Заходу. Йому вже вдавалося це робити у менш складних ситуаціях і, мабуть, він вважає, що й цього разу вийде.
Ймовірно, Лукашенко розглядає сценарій, за якого після відсторонення Путіна від влади в Росії виникне безлад і поки всі ним займатимуться, то забудуть про Білорусь. Ба більше, можливо навіть будуть готові прийняти країну, яка умовно буде "демократизуватися" з Лукашенком у комплекті.
Лукашенко намагається вгодити і нашим, і вашим, тому висуває божевільні ініціативи, які демонструють, зокрема й рівень його неадекватності. Адже за трохи більшої адекватності Лукашенко запропонував би це не Байдену, але він робить це для Путіна, це сигнал йому,
– сказав експерт з питань Центральної та Східної Європи.
На його думку, у такий спосіб самопроголошений президент Білорусі демонструє російському диктатору свою лояльність.
Преображенський пояснив, що означає запрошення Лукашенка: дивіться відео
Попри "гостинність" Лукашенка, Байден відвідає Польщу
- Нагадаємо, що заява самопроголошеного президента Білорусі з'явилася на тлі візиту американського лідера до Польщі. Він запланований на 20 – 22 лютого 2023 року.
- У Білому домі офіційно підтвердили поїздку президента та повідомили про заходи, заплановані під час неї. Так, Байден зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, а також з лідерами Бухарестської дев'ятки. Окрім цього, він виступить з промовою до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що під час цієї поїздки президента США тема України буде головною. За його словами, що візит Байдена до Польщі – один зі складових елементів вшанування річниці повномасштабної війни в Україні та сигнал президенту Росії Владіміру Путіну.
- У польських ЗМІ з'являлася інформація, що президент Володимир Зеленський зустрінеться з Байденом у Польщі. Раніше український лідер заявляв, що поки не отримував офіційного запрошення. Водночас в Офісі Президента України не заперечили таку можливість, але наголосили, що це питання безпеки й треба дочекатися 21 лютого.