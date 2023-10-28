Лукашенко запросив Орбана у Білорусь, щоб "обговорити серйозні питання"

Алєксандр Лукашенко вирішив, що Віктору Орбану конче потрібно зустрітися з ним. Відтак, самопроголошений президент Білорусі вирішив запросити прем'єр-міністра Угорщини до себе.

Як пишуть ЗМІ, Лукашенко вирішив запросити Орбана відвідати Білорусь. Запрошення прем'єр-міністрові Угорщини передали через главу МЗС Сійярто.

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Обіцяє "обговорення серйозних питань"

Власне, Вікторові Орбану Алєксандр Лукашенко передав запрошення через міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто. Останній нещодавно навідувався з візитом до Мінська.

Диктатор з Білорусі стверджує, що готовий "до діалогу з європейськими країнами". А Орбана він запросив "для обговорення серйозних питань".

Звернімо увагу, що керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші зауважив, Орбан запрошення розгляне. Зробить він це після повернення з саміту ЄС у Брюсселі.

Нагадаймо, що нещодавно Віктор Орбан зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним. Це розкритикували в Євросоюзі. Ба більше, його поведінка стала демонстрацією того, що Угорщина потрапить під усе більше ізолювання всередині ЄС.

Сам Віктор Орбан напередодні вирішив порівняти членство в Євросоюзі з радянською окупацією. Це обурило Еммануеля Макрона, який особисто відповів угорському прем'єрові.

Макрон розкритикував заяву Орбана

Президент Франції наголосив, що рішення приєднатися до Євросоюзу було суверенним рішенням Угорщини. Чого не скажеш про московську окупацію у 1956 році.

Вона (Угорщина – 24 канал) дуже виграла від цього та продовжує вигравати з того часу, як приєдналася. І угорський народ живе значно краще відтоді, як приєднався до Європи, але це був суверенний вибір,

– наголосив Макрон.

Крім того, Еммануель Макрон відреагував на зустріч Віктора Орбана і Владіміра Путіна у Китаї. За словами французького лідера, він не проводить "уроки моралі". Водночас він попрохав прем'єр-міністра Угорщини спочатку координувати двосторонні зустрічі з диктатором з Кремля з усіма членами Євросоюзу.