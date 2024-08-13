Як Лукашенко намагається допомогти Путіну: білоруський опозиціонер пояснив дії диктатора

Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському напрямках. Військові частини ССО, сухопутні й ракетні війська, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони. Таким розпорядженням Лукашенко хотів продемонструвати свою лояльність Путіну.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив білоруський опозиціонер Франак Вячорка, зауваживши, що Лукашенко своїми наказами намагається створити ситуацію, щоб Україна відтягнула свої сили від лінії фронту на північний напрямок. Таким чином Лукашенко вислужується перед Путіним, як це робив й раніше.

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Сприймати серйозно заяви Лукашенка не варто

Білоруський опозиціонер наголосив, що навряд чи можна серйозно ставитись до заяв і наказів Лукашенка. Він наголосив, що білоруська армія не хоче воювати й Лукашенко про це знає. Крім того, на його погляд, Україна сьогодні набагато краще підготовлена, а всі прикордонні території готові до захисту.

Коли буде наказ білоруській армії воювати з Україною, я в це мало вірю, то ймовірніше, що білоруси об'єднаються з українцями, щоб скинути обох диктаторів. Лукашенко пускає пил в очі, намагається створити хаос, тиск. Нічим більше, ніж інформаційно-психологічною операцією це не назвати,

– впевнений Вячорка.

Єдине, що контролює Лукашенко в Білорусі – репресії

Щодо залежності Лукашенка від Путіна, білоруський опозиціонер вважає, що 2 диктаторських режими вже злилися в єдине ціле. Економіка, політика, воєнна сфера в Білорусі перебувають в руках Кремля. З його слів, Лукашенко нині контролює у своїй країні тільки репресії.

Лукашенко виконує волю Путіна, інколи він має простір для маневру, часом робить певні імпровізації. Йому важливо існувати в міжнародних медіа, тому він постійно озвучує провокаційні заяви про ядерну зброю, війну проти НАТО, щоб його цитували. Для нього цитування – це існування, щоб його сприймали як окремий суб'єкт, а не маріонетку Путіна,

– наголосив Вячорка.

Путіну важливо тримати Білорусь, як буферну зону

Вячорка прогнозує, якщо буде наказ Білорусі воювати проти України, це зіграє і проти Лукашенка, і проти Путіна. Білоруський опозиціонер схильний вважати, що все ж це не відбудеться, бо Путін вкрай зацікавлений тримати Білорусь як буферну зону.

"Як під час Другої світової війни Гітлер був зацікавлений тримати режим Віші у Франції, так само і Путін тримає Лукашенка, коштує він дешево, дозволяє пролітати російським дронам над своєю територією, нічого натомість не вимагає, окрім підтримки. Для Лукашенка це питання його виживання, без Путіна він "повалиться" за 2 – 3 дні", – вважає Вячорка.