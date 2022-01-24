Лукашенко збирає позачергове засідання парламенту, не називаючи причини

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 січня видав новий указ. Так званим розпорядженням він позачергово скликає парламент зібратись на засідання.

Засідання Лукашенко збирається провести 27 січня. Втім, що саме стало причиною, не розголошує.

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Хоче довести народу суть

Водночас є припущення, що Лукашенко може виступити зі щорічним зверненням до народу та парламенту.

Адже раніше самопроголошений президент Білорусі заявляв, що хоче "народу довести суть, сіль" у змінах до Конституції країни. Мовляв, зробить це найближчим часом.

Зміни у Конституції Білорусі

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко підписав закон, згідно з яким референдум щодо змін у Конституції країни відбудеться 27 лютого.

В указі Лукашенка є сформульоване питання, яке збираються винести на референдум. Дослівно воно звучить так: "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?"

Також наприкінці грудня 2021 року оприлюднили новий проєкт конституції Білорусі. Там зазначали, що одна людина може бути президентом не більше, ніж протягом 2 термінів. Однак попередник нового глави держави, тобто Олександр Лукашенко, буде фактично недоторканним.

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