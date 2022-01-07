Лукашенко зіздвонився з Назарбаєвим, – ЗМІ

Олександр Лукашенко – самопроголошений президент Білорусі – у п'ятницю, 7 січня, провів телефонну розмову з Нурсултаном Назарбаєвим. Вони обговорили протести у Казахстані.

Російські ЗМІ повідомляли, що Назарбаєв вже невдовзі може виїхати з Казахстану. Начебто для лікування. Де наразі перебуває Назарбаєв, – невідомо.

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Сьогодні Лукашенко зателефонував Назарбаєву, щоб обговорити ситуацію в Казахстані. Це перше повідомлення про Назарбаєва від початку протестів,

– мовиться у повідомленні.

Жодних деталей наразі не розкривають.

Розмова Токаєва з Лукашенком

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Вони обговорили ситуацію у Казахстані.

Токаєв наказав силовикам стріляти

Президент Казахстану 7 січня дозволив силовикам стріляти по мітингувальниках.

Політик використав кремлівську риторику про "організацію з-за кордону".

Зокрема, він заявив, що силовикам начебто доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".

Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Протести у Казахстані: дивіться відео