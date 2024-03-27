Блеф з поглажуванням собачки, – російський опозиціонер про останні заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, у військовій формі та з собачкою на руках, вкотре заявив про загрозу з боку НАТО та нібито необхідність протистояти країнам Балтії. Крім цього він заслухав доповіді військових, які розповіли про наступальні можливості армії.

Лукашенко може хіба що демонструвати свою "хоробрість". Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що насправді її зовсім немає, так само як і можливості протистояти НАТО.

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Заяви Лукашенка – звичайний шантаж

"Наразі все це схоже на блеф з погладжуванням собачки. Його слова виглядають комічно, бо країни Балтії – це члени НАТО. А де НАТО, а де Лукашенко?" – сказав російський опозиційний політик.

Отже, всі його слова – це шантаж і погрози. Насправді білоруський диктатор не наважиться на щось серйозне. Тому останніми заявами він лише хотів про себе нагадати й показати нібито є справжнім полководцем, який вирішує долю народу.

Звичайно, це блеф, бо Лукашенко без Путіна – це нуль без палички. Суверенної та незалежної Білорусі не існує. З цим уже мало хто посперечається,

– зауважив Геннадій Гудков.

Хоча зараз все це лише шантаж, але треба розуміти, що за ним стоять певні думки й рішення. Ймовірно, Лукашенко обговорює їх разом з оточенням Путіна. Звідси й випливають його погрози Литві та іншим країнам НАТО. Такі слова не можуть залишитися без уваги Заходу.

Тож на загрозу, про яку говорить так званий президент Білорусі, обов'язково має бути відповідь. Але наразі з політичного погляду це не більше, ніж блеф і спроба "погавкати на слона",

– підкреслив Гудков.

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