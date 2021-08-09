Лукашенко звинуватив Україну в перекиданні бойовиків на територію Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що Україна причетна до підготовки бойовиків. Їх, мовляв, перекидають на територію Білорусі.

Україна готує бойовиків у Білорусь, – Лукашенко

У Білорусі 9 серпня відбувається "Велика розмова з президентом". Під час неї самопроголошений президент відзначився традиційно абсурдними заявами.

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Через кордон перекидають сюди зброю, вибухівку. Це знайшли, їм показали. І наш голова КДБ дуже чітко їм сказав, що ми бачимо, хто з силовиків і офіційних органів влади на Україні це організовує,

– заявив диктатор.

Зауважимо, раніше Лукашенко фактично визнав проросійських бойовиків на Донбасі. Він запросив їх у Білорусь на допит затриманого опозиціонера Романа Протасевича.

Через це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі виступила за зміну міста проведення засідань. Адже Мінськ – більше не нейтральний.

Що ще казав диктатор на пресконференції