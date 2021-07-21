Вони націлилися на нас, – Лукашенко звинуватив Європу в розпалюванні третьої світової війни
Джерело:Sky News Arabia
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що Європа веде гібридну війну. Крім того, він стверджує, що європейські країни перебувають у колоніальній залежності від США.
Олександр Лукашенко також звинувачує західні країни у спробах зробити революцію "як в Грузії та Україні".
До теми 27 років диктатурі: як Лукашенко перетворив Білорусь у заповідник СРСР
Лукашенко вимагає доказів
Диктатор впевнений, що початок нової війни провокують "бездумні політики" західних країн, які є "маріонетками США". За його переконаннями, відносини Європи й США – це колонії та метрополія.
Європейці, націлились на нас, Росію і навіть Китай гібридною війною. Це не лише створює вогнище високої напруги, але і відкриває шлях до третьої світової війни. Та прості люди зараз це розуміють,
– сказав Лукашенко.
Окрім того, очільник білоруського режиму відкинув будь-які звинувачення західних країн у сприянні потоку біженців у країни ЄС. Він вимагає доказів від цих країн, і зокрема Литви.
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