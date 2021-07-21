Вони націлилися на нас, – Лукашенко звинуватив Європу в розпалюванні третьої світової війни

21 липня 2021 , 18:18
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Джерело:

Sky News Arabia

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що Європа веде гібридну війну. Крім того, він стверджує, що європейські країни перебувають у колоніальній залежності від США.

Олександр Лукашенко також звинувачує західні країни у спробах зробити революцію "як в Грузії та Україні".

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Лукашенко вимагає доказів

Диктатор впевнений, що початок нової війни провокують "бездумні політики" західних країн, які є "маріонетками США". За його переконаннями, відносини Європи й США – це колонії та метрополія.

Європейці, націлились на нас, Росію і навіть Китай гібридною війною. Це не лише створює вогнище високої напруги, але і відкриває шлях до третьої світової війни. Та прості люди зараз це розуміють, 
– сказав Лукашенко.

Окрім того, очільник білоруського режиму відкинув будь-які звинувачення західних країн у сприянні потоку біженців у країни ЄС. Він вимагає доказів від цих країн, і зокрема Литви.

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До слова! У квітні 2021 року Лукашенко звинуватив спецслужби США у підготовці замаху на нього та його дітей. Він опирався на дані російських спецслужб, яких затримали раніше. ФСБ переконували, що агенти хотіли організувати військовий переворот із залученням місцевих та українських націоналістів.
Автор: Іван Магуряк