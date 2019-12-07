Лукашенко зустрівся з Путіним і назвав умови інтеграції з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію з Росією, але при рівних економічних умовах для підприємств. При цьому він не домагається від Москви зниження цін на газ або нафту.

"Не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір, – люди і суб'єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Рівні умови – більше нічого не треба", – сказав Лукашенко на переговорах в Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє БЕЛТА.

А тим часом: Білоруси вийшли на масштабний протест проти інтеграції з Росією

Лукашенко наголосив, що не домагається від Москви зниження цін на газ або нафту, але хоче, щоб інтеграція відбувалася в умовах економічної рівності для підприємств.

Ми не просимо, як, дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по 200 доларів газ купувати (на сьогодні – 127 доларів) і нафту купувати не по 63 долари за барель. Головне, щоб рівні були умови,

– сказав білоруський лідер.

Зауважимо, що відразу після протокольних вступних слів президентів двох країн у приміщенні зникло світло.

"Це Діма Пєсков. Я знаю", – пожартував Лукашенко.

Що відомо про протести в Білорусі проти інтеграції з Росією

7 грудня в Мінську кілька сотень людей вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.

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Протест у Мінську проти інтеграції Білорусі з Росією / Фото Радыё Свабода

Що відомо про інтеграцію Білорусі з Росією

Ще наприкінці 2018 року Білорусь і Росія вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції. Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав.

Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю.

Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;

створити єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії;

частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

Тим часом Лукашенко переконує, що не здасть незалежність і суверенітет країни, а Білорусь із Росією не ведуть діалог про створення єдиного парламенту. При цьому нещодавно Лукашенко повідомив, що робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" перебуває на завершальній стадії.