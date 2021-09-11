Лукашенку нічого втрачати, – "слуга" про вторгнення Росії з боку Білорусі

Володимир Зеленський не виключає, що Росія може здійснити повномасштабний наступ на Україну. У його політсилі також вивчають сценарій, що агресор може діяти "руками" Білорусі.

Про це заявив депутат від "Слуги Народу" Єгор Чернєв в авторській програмі Артема Овдієнка та Катерини Соляр "69" на 24 каналі. За його словами, самопроголошеному президенту Білорусі Олександрові Лукашенку нічого втрачати.

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"Може бути і напад на Україну "руками" Білорусі. Ми розуміємо, що Лукашенкові втрачати нічого. Він – останній диктатор Європи, від нього відхилилися усі, не визнали його легітимність", – пояснив нардеп.

Чернєв: Не виключаємо різних сценаріїв

"Слуга" запевнив, що українські спецслужби працюють над цим питанням досить чітко.

У нас є картина та інформація про те, що зараз відбувається у Білорусі і у який спосіб вона зараз нашпиговується зброєю Росії,

– наголосив Чернєв.

"Ми розглядаємо різні сценарії агресії з півночі. Жодних сценаріїв не виключаємо, це можуть і провокації, як на Донбасі", – підсумував нардеп.

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