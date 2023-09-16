Стає токсичним, як і Путін: що означає резолюція Європарламенту про співучасть Лукашенка у війні

Самопроголошеному президенту Білорусі, як раніше Владіміру Путіну, загрожує ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Алєксандр Лукашенко помітно хвилюється через таку перспективу.

Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка сказав 24 Каналу, що диктатор навіть намагався виправдатись якомусь журналісту, мовляв, він лише "допомагає" українським дітям.

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"Перспектива потрапити до Гааги його дуже непокоїть, тому що це вдарить не тільки по його авторитету, а й по його легітимності. Навколо нього люди, які не хочуть опинитися з ним на одній лаві підсудних", – зазначив Вячорка.

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Алєксандр Лукашенко бере участь в організованій злочинній схемі Росії. З його особистої згоди було вивезено понадз окупованих територій.

"Ордер – не панацея. Це не значить, що людина одразу іде здаватися в Гаагу. Але це робить людину токсичною. Більше й більше країн уникатимуть будь-яких контактів з Путіним і Лукашенком", – пояснив Вячорка.

Так, уже Бразилія і Південна Африка дали зрозуміти, що арештують Путіна, якщо він опиниться на їхній території. Крім того, Вірменія збирається ратифікувати Римський статут і також виконуватиме рішення Гаазького суду.

Показовим у цьому аспекті може стати Генасамблея ООН, яка стартує 19 вересня в Нью-Йорку. Цікаво буде подивитись, як на Путіна і Лукашенка реагуватимуть світові лідери.

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