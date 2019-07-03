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      Луценко призначив своїм заступником Кізя

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      Сергій Кізь
      Сергій Кізь / gp.gov.ua

      Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Сергія Кізя заступником генпрокурора. Раніше цю посаду обіймав Євген Єнін.

      Наказ про призначення підписали 3 липня, повідомляє прес-служба ГПУ. Кізя на цю посаду рекомендувала Рада прокурорів.

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      Що відомо про Сергія Кізя? Він працює в органах прокуратури з 2002 року. До цього Кізь обіймав посаду начальника департаменту організації та процесуального керівництва у справах, підслідних Держбюро розслідувань.

      Попередній заступник Луценка Євген Єнін подав у відставку. Він зазначив, що "зробив вибір на користь своїх принципів" та наголосив, що в політику йти не збирається. Єнін був призначений заступником генерального прокурора України у червні 2016 року.

      Тим часом до Верховної Ради надійшло текст подання Зеленського про звільнення Луценка. У ньому мовиться про те, що генеральним прокурором не може бути людина, яка не має вищої юридичної освіти.

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      Що відомо про ймовірне звільнення Юрія Луценка?Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, тепер фракції політичних партій визначаються, чи підтримають ініціативу глави держави.

      До слова, раніше народні депутати Верховної Ради не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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