Було гучно в кожному районі: місцеві розповіли, як пережили атаку на Луцьк

Росія продовжує терор мирного населення України. Так, у ніч проти 9 липня Луцьк зазнав наймасованішої атаки дронами та ракетами.

До ліквідації наслідків було залучено півсотні рятувальників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ 24".

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Обстріл Волині 9 липня

Уночі ворог запустив по Україні понад 700 повітряних цілей. Основним напрямком стала Волинська область. Туди летіли не тільки дрони типу "Шахед", а також "Кинджали".

Для допомоги під час збиття ворожих цілей залучили вітчизняні дрони-перехоплювачі. Місцеві мешканці розповідають, що вибухи було чутно скрізь.

До укриття не ходили. Біля нас близько укриття немає. Тільки правило двох стін. Бабуся в нас старенька, вона взагалі йти далеко не може. Дуже важко було. Переживали, плакали, нерви,

– розповіла лучанка.

Попри ефективну роботу ППО, частина цілей влучила в об'єкти на території міста. У кількох районах спалахнули пожежі. Вогонь також гаражні кооперативи. Там пошкоджено щонайменше п'ять гаражів.

"Це біда для людей, але добре, що лишилися автомобілі, які встигли повиганяти", – повідомив місцевий мешканець. Його авто дивом вціліло завдяки допомозі робітників.

Що відомо про атаку

Міський голова повідомив, що нічна атака стала наймасованішою на місто. Близько третьої години ночі по всій країні оголосили повітряну тривогу через зліт двох МіГ-31К – носіїв ракет "Кинджал". Повідомлялось, що ракети могли прямувати у бік Луцька. За попередніми даними, обійшлося без жертв. До ліквідації наслідків залучили 11 команд рятувальників.