Феномен Луїджі Манджоне: чому заможний хлопець убив боса страхової компанії та став героєм у США

4 грудня в центрі Нью-Йорка був застрелений Браян Томпсон, голова найбільшої медичної страхової компанії США UnitedHealthcare. Знаряддя вбивства – надрукований на 3D-принтері пістолет. Після вбивства у соцмережах з'явилися цинічні жарти, зокрема, на тему відмов у страхових виплатах – доволі розповсюдженої в Штатах проблеми.

Цікаво, що гільзи, знайдені на місці злочину, мали написи Deny, Defend, Depose ("відмовляй, захищайся, усувай") – вони схожі на відому тактику страхових компаній Delay, Deny, Defend ("затягуй, відмовляй, захищайся").

Ймовірного вбивцю, 26-річного Луїджі Манджоне, поліція затримала через кілька днів. Манджоне – випускник престижного університету Ліги Плюща, представник заможної сім'ї. На перший погляд, його біографія не вказувала на радикалізм. Раптово Манджоне став символом протесту проти системи, таким собі Джокером у світі охорони здоров'я та загалом "гарячим хлопцем", адже його вигляд зовсім не натякає на холоднокровного вбивцю.

24 Канал розповідає все, що відомо про багатогранну історію із вбивством директора UnitedHealthcare та розповідає, до чого тут штучний інтелект, ЛГБТ-спільнота та родина Манджоне.

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Що відомо про вбивство на Мангеттені та ймовірного вбивцю

Гучне вбивство Браяна Томпсона, голови найбільшої медичної страхової компанії США, серед білого дня на Мангеттені стало шоком для Америки, але ще цікавішою стала реакція суспільства. У багатьох американців новина викликала не співчуття, а навпаки – задоволення.

А ймовірного вбивцю навіть почали називати героєм до того, як поліція оголосила його ім'я. Причина в тому, що американці глибоко розчаровані роботою страхових компаній та загальною системою охорони здоров'я в США.



Браян Томпсон / Фото UnitedHealthcare

Американське суспільство висловило своє обурення через соцмережі – в соцмережах залишали саркастичні коментарі під новинами про смерть Томпсона. Наприклад, американці писали таке:

"Причина смерті – отруєння свинцем. У відшкодуванні витрат на лікування відмовлено".

"Співчуття? Тільки після попереднього схвалення від страхової компанії".

Ці коментарі – перефразовані типові відмовки страхових, коли вони не виплачують компенсації.

Це не єдиний приклад перефразування відмов страховиків. Томпсона застрелили серед білого дня в центрі Нью-Йорка. На місці злочину поліція знайшла гільзи з написами Deny, Defend, Depose ("відмовляй, захищайся, усувай"), які, ймовірно, відображають мотиви злочинця. Ці слова нагадують про відому американцям тактику страхових компаній Delay, Deny, Defend ("затягуй, відмовляй, захищайся"), спрямовану на уникнення виплат клієнтам.

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Поліція затримала підозрюваного із 3D-друкованим пістолетом через п'ять днів. Ним виявився 26-річний Луїджі Манджоне, випускник престижного університету Ліги Плюща із заможної родини. Ще до арешту він став неофіційним символом протесту проти страхових компаній. У соцмережах його називали героєм, а на маркетплейсах почали продавати одяг із цитатами з написів на гільзах.

Цікаво! Фотографії та відео Луїджі Манджоне привернули широку увагу в соціальних мережах, особливо серед ЛГБТ-спільноти, де багато користувачів відкрито захоплюються зовнішністю чоловіка, обвинуваченого у вбивстві генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона.



У соцмережах завірусилися фотографії Манджоне без сорочки, які демонструють його спортивну статуру. Багато хто висловлював непристойні думки, а також поширював чутки про його сексуальну орієнтацію. Зокрема, письменник Меттью Реттенмунд, поділившись фотографією Манджоне, написав у X: "Додайте хоча б одного гея в складі журі присяжних – і справу буде закрито".



Тюремне фото Манджоне / фото FoxNews

Коли Луїджі впізнали в ресторані McDonald’s у Пенсільванії, за майже 300 кілометрів від місця злочину, користувачі соцмереж почали знущатися над фастфудом, називаючи його "місцем, яке зрадило героя Америки".

Зверніть увагу! UnitedHealth Group, до якої входила компанія Томпсона, змушена була закрити коментарі у соцмережах, адже тисячі людей залишали там саркастичні емодзі, зокрема смайлики та аплодисменти. Водночас у пресі з’явилися статті, які засуджували суспільство за зловтіху з приводу смерті "доброго працівника і батька родини".

До свого затримання у Пенсильванії Луїджі Манджоне зник з поля зору навіть своїх близьких. Як нащадок заможної родини з Балтимора, колишній випускник школи з відзнакою та випускник престижного університету Ivy League, він багато років активно вів соціальні мережі, публікуючи фото з подорожей та тренувань. Але в останні місяці щось пішло не так.

Мати Манджоне повідомила про його зникнення 18 листопада – за два тижні до вбивства Брайана Томпсона, пише CNN з посиланням на інформацію від правоохоронців. Вона звернулася до поліції Сан-Франциско, знаючи, що Луїджі там живе, і повідомила, що неодноразово намагалася зв'язатися з ним телефоном, але автовідповідач сина був переповнений.

За словами матері, вона не мала контакту з сином з 1 липня. Жінка, втім, зазначила, що не вважала, що її син може становити небезпеку для самого себе чи інших людей. Вона також повідомила, що Манджоне працював дистанційно в компанії TrueCar, але його робочий телефон був відключений, а офіс компанії закритий.

У соцмережах Манджоне також не з'являвся з середини літа, що підтверджується публікаціями, адресованими його акаунту в X. Друзі намагалися вийти з ним на зв’язок: у липні один із користувачів написав, що не чув про нього кілька місяців, і попросив дати знати, чи зможе Луїджі виконати свої обіцянки щодо весілля. У листопаді, за кілька тижнів до стрілянини, інший користувач написав: "Думаю про тебе і молюся за тебе щодня. Знай, що тебе люблять і сумують за тобою".

У понеділок ввечері його двоюрідний брат, Ніно Манджоне, член законодавчих зборів штату Меріленд, опублікував заяву від імені родини:

Ми шоковані й спустошені арештом Луїджі. Ми знаємо лише те, що прочитали в медіа. Ми висловлюємо співчуття родині Браяна Томпсона та просимо молитися за всіх, хто постраждав.

Яка ситуація в системі охорони здоров'я США

США витрачає на охорону здоров’я більше, ніж інші розвинені країни, але якість послуг і доступність залишаються проблемними. Страхові компанії, включаючи UnitedHealthcare, часто відмовляються оплачувати лікування, а частка відмов у цій компанії сягає 32% — вдвічі більше за середній показник у галузі.

Нещодавнє розслідування The Wall Street Journal виявило масштабні маніпуляції страховими компаніями, спрямовані на збільшення платежів із державного бюджету в межах програми Medicare Advantage, яка забезпечує медичну допомогу пенсіонерам.

Як мовиться у розслідуванні, страхові компанії наймали медичних працівників, які безкоштовно відвідували пенсіонерів удома. Після таких візитів лікарі часто діагностували у пацієнтів хронічні захворювання, наприклад діабет, навіть якщо вони не мали відповідних симптомів.

Ці діагнози дозволяли страховикам підвищувати вартість полісів, що оплачувалися державою, а також завищувати витрати на лікування супутніх захворювань, таких як діабетична катаракта, навіть якщо таких проблем у пацієнтів не було.

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У махінаціях, описаних у розслідуванні, фігурувала й компанія UnitedHealthcare. Водночас страхові компанії спростували звинувачення, назвавши матеріали Wall Street Journal "неточними та упередженими".

За оцінками авторів розслідування, переплати страховикам через подібні схеми могли досягати 50 мільярдів доларів щорічно.

Реакція на вбивство Томпсона стала сигналом тривоги для галузі страхування і, ймовірно, приверне увагу Конгресу. У 2025 році республіканці розглядатимуть питання субсидій у рамках Obamacare, а повернення Дональда Трампа до Білого дому може змінити політику в цій сфері.

Як триває розслідування вбивства Томпсона

Слідчі, які займаються справою, стверджують, що знайдені гільзи з місця злочину збігаються зі зброєю, виявленою у підозрюваного, пише CNN. Крім того, його відбитки пальців були знайдені на важливих речових доказах. У момент арешту Манджоне мав при собі підроблене посвідчення особи та блокнот із "маніфестом", який фактично є зізнанням у злочині та місці убивства.

У блокноті Манджоне розмірковував про метод вбиства, зокрема про те, що використання бомби може призвести до невинних жертв, а стрілянина буде більш цілеспрямованою.

Поліція провела щонайменше три обшуки в Нью-Йорку, зокрема в хостелі, де зупинявся Манджоне напередодні злочину, та в готелі, де проживав Томпсон. Також були знайдені рюкзак у Центральному парку та телефон, залишений за маршрутом втечі підозрюваного.



Кадри, на якому видно нападника на Мангеттені / скриншот

Манджоне офіційно звинувачено у вбивстві, і прокуратура Манхеттена вже почала представляти докази присяжним для отримання обвинувального акту. Втім, адвокат ймовірного вбивці заперечує причетність підзахисного, ставлячи під сумнів докази, зокрема балістичну експертизу та аналіз відбитків пальців.

Манджоне залишається під вартою в Пенсильванії без права на заставу. Його команда подала клопотання habeas corpus, щоб оскаржити екстрадицію до Нью-Йорка. Судове засідання з цього питання призначене на 30 грудня. Також 23 грудня в Пенсильванії відбудеться попереднє слухання у справі про підроблений документ та 3D-друковану зброю.

Адвокат підозрюваного Луїджі Манджоне, Томас Дікі, заявив, що має намір ретельно перевірити всі докази, представлені слідством. Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул очікує на швидке висунення обвинувачення у вбивстві. Вона підтвердила, що як тільки прокуратура Манхеттена отримає обвинувальний акт, буде видано ордер на екстрадицію підозрюваного до Нью-Йорка. На думку Гокул, докази виглядають вельми переконливими.

Водночас Гокул засудила створення героїчного образу Манджоне в соцмережах. Вона назвала вбивство Браяна Томпсона, чоловіка та батька двох дітей, жахливим злочином. У звіті поліції зазначено, що злочин міг бути мотивований "ненавистю до корпоративної жадібності та медичної індустрії", яка, згідно з "маніфестом" Манджоне, є символом несправедливості.

До чого тут штучний інтелект та проблеми зі здоров'ям

Широке впровадження інструментів штучного інтелекту вплинуло і на галузь медичного страхування у США. У листопаді минулого року компанія UnitedHealthcare зіштовхнулася із позовом за нібито використання штучного інтелекту для обробки відмов у програмах Medicare Advantage. Тобто страховики генерують відмови за допомогою нейромережі, що дає велику ймовірність помилок. Інші страхові компанії також стикалися з подібними позовами, поданими торік.

Цікаво, що у позові проти UnitedHealthcare мовиться, що 90% відмов у виплатах були скасовані після апеляцій. Це вказує на величезну кількість помилок саме у відмовах, пише NPR.

Однак чи стало це мотивом для Луїджі – не можна сказати із 100-відсотковою впевненістю. Але цікаво, що він упродовж кількох років розповідав на форумі Reddit про серйозні проблеми зі здоров'ям, пише The New York Times.

У своїх дописах на Reddit Манджоне ділився, що біль у спині, який раніше був для нього незначною проблемою, значно посилився у 2022 році після заняття серфінгом. Ситуація ще більше ускладнилася, коли через кілька тижнів він послизнувся на аркуші паперу. Луїджі скаржився на постійні симптоми, такі як біль під час сидіння, посмикування м’язів ніг і оніміння в області тазу та сечового міхура. Також у липні 2023 року чоловік переніс операцію на спині, що покращила його стан.

Що відомо про Манджоне Сім'я Манджоне походить з кварталів Маленької Італії в Балтиморі. Ніколас Манджоне-старший почав працювати у 11 років після смерті батька, італійського іммігранта. Після служби на флоті під час Другої світової війни він повернувся в Балтимор і заснував успішну будівельну компанію.



У 1978 році сім’я придбала гольф-клуб Turf Valley і перетворила його на популярний курорт. Згодом бізнес успішно масштабувався. Сьогодні родинний бізнес очолюють діти Ніка. Батько Луїджі, Луїс, продовжує працювати у сімейній компанії, а його мати, Кетлін, керує туристичною агенцією.

Біль у спині не був єдиною проблемою Луїджі. Він також скаржився на "туман у голові", який значно ускладнив навчання в університеті. Медики не змогли знайти причину цього стану. Крім того, Манджоне ділився досвідом тестування на синдром подразненого кишечника, яке, за його словами, було оплачено страховкою Blue Cross Blue Shield. Це була єдина згадка про страхування у його дописах.

Після операції Луїджі повернувся на Гаваї, де раніше жив, а до весни 2024 року майже повністю припинив спілкування з друзями та родиною.



26-річного хлопця затримали через тиждень після гучного вбивства в Нью-Йорку

Активність Манджоне на Reddit дає уявлення про його особистість та інтереси. Він був активним учасником спільноти OneBag, яка пропагує подорожі з мінімальною кількістю речей. Поліція Нью-Йорка повідомила, що рюкзак, який був на підозрюваному в момент злочину, належить до бренду Peak Design – популярного серед учасників цієї спільноти.

Манджоне також був учасником субреддиту Magfest, присвяченого ігровій культурі та фестивалю, що проводиться у Меріленді, де він виріс. Однак після арешту Манджоне його акаунт у Reddit був видалений. У соцмережі Reddit пояснили, що платформа зазвичай блокує акаунти, пов'язані з підозрюваними у резонансних справах, щоб уникнути спроб підробки. Подібні дії вжили й інші технологічні компанії. Meta заблокувала його акаунти у Facebook та Instagram, а GoodReads – на платформі відгуків на книжки.