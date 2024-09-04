На Львівщині затримуються поїзди і є зміни руху транспорту: про які рейси йдеться
Через ракетну атаку у Льові та області затримуються поїзди. Крім того, у місті також є зміни руху громадського транспорту, адже перекрито кілька вулиць.
Через ракетну атаку росіян також скасували заняття у 2 школах Льова. Відомо також про пошкодження цивільної інфраструктури – на місці падіння уламків спалахнули пожежі.
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На Львівщині затримуються потяги
В Укрзалізниці повідомили, що є кілька знеструмлень у Львівській області. Через це затримуються кілька рейсів, зокрема:
- № 59 Київ – Чоп,
- № 91 Київ – Львів,
- № 25/135 Одеса – Ясіня, Чернівці,
- № 11 Одеса – Львів,
- № 149 Полтава – Чернівці,
- № 746 Львів – Київ,
- № 368 Ужгород – Ковель.
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Є зміни в роботі громадського транспорту
У Львові після ворожої атаки перекрили кілька вулиць. Відтак, є зміни в роботі громадського транспорту. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, після атаки буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.
Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал. Однак автобуси №52, 92, 21, 84 курсують по зміненому маршруту – по вулиці Збиральній.
Ворог 4 вересня атакував також Кривий Ріг. Ворожі ракети влучили у центрі міста. Щонайменше 10 багатоповерхівок пошкоджено, 5 осіб зазнали поранень. Через обстріл також є зміни в роботі громадського транспорту.