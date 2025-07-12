Масована атака на Львів: у місті є пожежа та руйнування – що відомо про наслідки

Львів атакували дрони ворога вночі 12 липня. Це був наймасованіший удар безпілотниками на місто від початку повномасштабного вторгнення.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про перші відомі наслідки атаки. 24 Канал пише, що ми знаємо на цю мить.

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Львів масовано атакували БпЛА: що відомо про наслідки?

Повітряна тривога у Львові почалася о 02:33 вночі 12 липня. Від 3 до 5 ранку тривала масована повітряна атака ворога на Львів. Застосовано було десятки ударних дронів. Була загроза й крилатих ракет, але вони, схоже, пролетіли далі на Луцьк.

Щодо наслідків удару російської армії по Львову, за інформацією міської та обласної влади, відомо таке:

У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 метрів квадратних.

Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вулиці Митрополита Андрея.

Мовиться про двоповерховий будинок, там частково зруйнований підʼїзд, стався витік газу та води. Попередньо, загиблих і травмованих немає, пожежі нема.

Відбій повітряної тривоги дали о 05:05. На цей момент ракети вже не фіксували, але дрони в небі над Україною ще були.

У цей самий час, що й Львів, масованої повітряної атаки зазнали Чернівці та Луцьк. На ці міста летіли не тільки БпЛА, а й крилаті ракети.

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