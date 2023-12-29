Мінімум на 50 мільйонів компенсації: як Львів оговтується після масованої атаки

У п’ятницю, 29 грудня, Росія масовано атакувала Україну. У Львові чули 5 вибухів. Українська ППО збила ворожі ракети, але уламки та вибухова хвиля наробили велику біду. Зокрема, 18 житлових будинків зазнали руйнувань.

У місті потрібно замінити понад 2 тисячі вікон. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що приймають заявки від жителів на виплати компенсацій.

До теми Немає ні вікон, ні парт, нічого: жахливі кадри понівеченої російськими ракетами школи у Львові

Складна ситуація у Львові

Андрій Садовий зазначив, що приблизно о 3:00 почалися атаки на Львів та область. Зараз відомо про 14 "Шахедів", які атакували регіон. З 6 ранку почалися атаки ракетами. У Львові було чутно 5 вибухів. Спрацювала наша ППО, яка знищила ці ракети, але уламки та вибухова хвиля зробили дуже велику біду.

На жаль, одна людина загинула. 15 людей отримали поранення. Зокрема, одна жінка у важкому стані. Всім надається медична допомога.

Загалом у Львові 18 будинків зазнали руйнувань. Приблизно 2 тисячі вікон треба заново замінити. Також складна ситуація у трьох школах. А в одній зі шкіл у Сихівському районі величезні руйнування. Навіть є проблеми з основою стіни. Зараз експерти визначають, чи не потрібно буде робити додаткові укріплення.

Складна ситуація. Провели комісію по надзвичайних ситуаціях. Одразу всі відповідні рішення приймаємо, компенсуємо людям кошти за ремонт вікон, дверей, – підкреслив мер.

Зараз усі працюють, привезли плівку, яку будуть використовувати, щоб закрити ці отвори, де були раніше вікна. Усі сили будуть направлені на те, щоб якомога швидше все відновити.

"Роботи у нас дуже багато. Якщо говорити про гроші, то це мінімум 50 мільйонів тільки на виплати, компенсації мешканцям за знищені вікна, двері. Дуже багато машин зруйновано. Ударна хвиля була нереальної сили", – сказав він.

Зараз почали приймати заявки на виплати компенсацій. Люди зможуть отримати свої кошти, коли запрацюють банки. Також для тих, хто потребує, є варіанти для тимчасового проживання людей, а місто компенсує.

Також окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Виникли пожежі, які вже ліквідували.

Яким буде навчання учнів пошкоджених шкіл

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Міський голова Львова зауважив, що дві школи розташовані поруч. Найближчими днями оцінять, коли зможуть відновити ці навчальні заклади.

Навчальний процес буде тривати офлайн, онлайн. Можливо, в одній зі шкіл введемо додаткові можливості для навчання тої школи, які постраждала. До кінця дні управління освіти, думаю, вже визначить протокол,

– відзначив Садовий.

Масована атака по Україні 29 грудня: головне