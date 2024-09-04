Львів втратив 7 мешканців: мер назвав прізвища усіх загиблих

4 вересня 2024, 14:13
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Автор: Анастасія Кушпіт

Джерело:

Андрій Садовий

Росія вбила у Львові 7 людей під час атаки на місто зранку 4 вересня. Серед них 7-річна дівчинка Емілія, як мирно спала у своєму ліжку.

Мер Львова Андрій Садовий опублікував перелік загиблих внаслідок терористичного обстрілу.

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Загиблі під час атаки на Львів 4 вересня

  • Базилевич Емілія – 7 років;
  • Базилевич Дарина – 18 років;
  • Базилевич Ярина – 21 рік;
  • Базилевич Євгенія – 43 роки;
  • Демидова Ірина – 52 роки;
  • Погорецький Олександр – 54 роки;
  • Арабський Юрій – 55 років.