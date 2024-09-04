Львів втратив 7 мешканців: мер назвав прізвища усіх загиблих
4 вересня 2024, 14:13Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Росія вбила у Львові 7 людей під час атаки на місто зранку 4 вересня. Серед них 7-річна дівчинка Емілія, як мирно спала у своєму ліжку.
Мер Львова Андрій Садовий опублікував перелік загиблих внаслідок терористичного обстрілу.
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Загиблі під час атаки на Львів 4 вересня
- Базилевич Емілія – 7 років;
- Базилевич Дарина – 18 років;
- Базилевич Ярина – 21 рік;
- Базилевич Євгенія – 43 роки;
- Демидова Ірина – 52 роки;
- Погорецький Олександр – 54 роки;
- Арабський Юрій – 55 років.