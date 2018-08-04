"Львів" не реалізував пенальті та програв "Ворсклі"

У 3-му турі УПЛ "Ворскла" провела домашній матч проти ФК "Львів" на стадіоні гостей.

Команди показали хороший футбол завдяки гольовим моментам, однак сильнішими виявилися полтавчани – 1:0.

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У першому таймі львівяни могли відкрити рахунок на 29-й хвилині, але Бруно не зміг реалізувати пенальті, який сам же заробив після підкату від Чижова. Шуст з легкістю дістав м'яч з нижного кута воріт.

На початку другої половини матчу команди почали активно штурмувати ворота один одного. Забити "Ворсклі" вдалося лише на 84-й хвилині матчу: після помилки львівян між двома захисниками прорвався Габелок, який віддав передачу Кареці, який пробивав вже у порожні ворота.

Під кінець матчу арбітр дав другі жовті картки Голікову та Коломойцю, які пропустят наступні матчі своїх команд.

Таким чином, "Ворскла" здобула першу перемогу у розіграші нинішнього сезону УПЛ, та зрівнялась очками з ФК "Львів".

Ворскла – Львів 1:0

Голи: Карека, 84

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