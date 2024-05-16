На Львівщині продовжили погодинні відключення електроенергії

Українці знову мають ловити світло. У Львівській області графіки відключень вирішили продовжити, хоча раніше не планували цього робити.

Погодинні відключення діятимуть по всій Україні 17 травня. Причина – дефіцит електроенергії.

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Чому відключення продовжили

На жаль, через збільшення навантаження на енергосистему погодинні відключення електроенергії на Львівщині продовжили до 9 години ранку 17 травня,

– написав Максим Козицький.

Зранку 16 травня у Львівобленерго писали, що протягом дня знеструмлень не планується. Утім, ситуація змінилася: з 16:00 ввели погодинні графіки відключень.

"Починаючи з 16:00, планується застосування погодинних графіків, оскільки ситуація в енергосистемі України залишається складною", – написали там.

Енергетики пояснили: НЕК "Укренерго" впроваджує відключення тільки у випадках, коли є потреба стабілізувати енергосистему. Якщо ж такої потреби нема, то розпорядження про введення погодинних графіків чи аварійних відключень скасовують.

Тому важливо стежити за офіційними джерелами, де повідомляють актуальну інформацію.

Як економити світло

Енергосистема значно пошкоджена через російські атаки. Щоб не допустити знеструмлень, слід економно використовувати електроенергію. Головна порада: не вмикати потужні електроприлади у вечірній час і всі одразу.

24 Канал підготував інфографіку, з якої стає зрозуміло, коли краще користуватися різними електроприладами. Адже всі вони мають різну потужність і варто знати ці деталі.

Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Якщо кожен із нас буде свідомим, разом ми допоможемо енергетикам вибороти світло – і в прямому, і в переносному сенсах.