На Львівщині через атаку частково зруйнований промисловий об'єкт: там виникла пожежа

Росія зранку 7 лютого атакувала Львівську область. Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано промисловий об'єкт.

Через ракетну атаку у Львівській області зафіксовано влучання. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Наслідки атаки на Львівську область

Максим Козицький розповів, що росіяни влучили у промисловий об'єкт у Дрогобичі. За його словами, зафіксовали часткове руйнування будівлі.

Відомо, що на площі близько 300 метрів квадратних триває пожежа. Козицький зазначив, що на місці працюють вогнеборці.

Крім цього, голова Львівської ОВА повідомив, що станом на 9:21 немає інформації про постраждалих чи загиблих .

За словами Козицького, українські сили ППО збили 1 ракету у Стрийському районі. На щастя, жертв та постраждалих немає. Також немає пошкоджених об'єктів.

Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню,

– зазначив голова Львівської ОВА.

Оновлено: Максим Козицький повідомив, що близько 09:30 пожежу на промисловому об'єкті у Дрогобичі вдалося загасити.

Відновідно до інформації ДСНС, внаслідок пожежі є пошкодження. Йдеться про дах на площі 500 метрів квадратних та автомобіль-сміттєвоз.

На щастя, як повідомляє голова ОВА, люди не постраждали. Він подякував вогнеборцям за оперативність і професіоналізм.

Що відомо про атаку ворога на Львів