На Львівщині через падіння уламків дрона є пошкодження енергетичної інфраструктури
Джерело:Міністерство енергетики
У ніч на 19 травня Росія вчергове завдала удару по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Лише над Львівщиною знищили 5 "Шахедів", уламки одного з яких пошкодили енергетичну інфраструктуру.
Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у Львівській області через це частково був знеструмлений 1 населений пункт. Загалом же внаслідок атаки країни-терористки було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, а також є відключення світла на Миколаївщині та Дніпропетровщині.
До теми Пуски дронів та ракет, влучання у Кривому Розі: все, що відомо про масовану атаку 19 травня
На Заході України знищили 6 "Шахедів"
Загалом в ніч на 19 травня Росія випустила по Україні 22 ударних дрони та 6 крилатих ракет типу "Калібр". З 22 "Шахедів" 6 попрямували атакувати Захід України. Однак сили ППО знищили 5 БПЛА іранського виробництва над Львівщиною, а також ще один – в іншій області на Заході.
У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів "Шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України,
– заявив Козицький.
Варто зазначити, що за словами міського голови Андрія Садового, за попередньою інформацією ціллю російської атаки був саме обʼєкт критичної інфраструктури міста. На щастя, постраждалих немає.
Що відомо про масовану атаку 19 травня: коротко
- З початку доби 19 травня Україною почала ширитися повітряна тривога. Перші вибухи пролунали уже о 00:13 на Чернігівщині та о 00:47 на Київщині. А близько о 01:35 з'явилися повідомлення про можливі пуски крилатих ракет типу "Калібр".
- У Повітряних Силах заявили, що ворог уночі випустив по території України 22 "Шахеди" та 6 ракет. Українські захисники змогли ліквідувати 16 ударних БпЛА та 3 "Калібри".
- Однак не всі повітряні цілі вдалося знешкодити. На жаль, одна з ракет влучила у промислове підприємство у Кривому Розі. Внаслідок цього є постраждала жінка.
- Щодо Київщини, то у КМВА підкреслили – атака окупантів 19 травня була десятою за місяць. При цьому сили ППО змогли знищити усі безпілотники, які летіли на столицю. Відтак вибухи, про які повідомлялося, були роботою систем протиповітряної оборони.
- Також у ніч на п'ятницю лунали вибухи й на Рівненщині. Однак місцева влада повідомила, що хвилюватися не має причин, адже Повітряні Сили ЗСУ успішно знищили ворожий БпЛА.