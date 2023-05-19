На Львівщині через падіння уламків дрона є пошкодження енергетичної інфраструктури

У ніч на 19 травня Росія вчергове завдала удару по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Лише над Львівщиною знищили 5 "Шахедів", уламки одного з яких пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у Львівській області через це частково був знеструмлений 1 населений пункт. Загалом же внаслідок атаки країни-терористки було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, а також є відключення світла на Миколаївщині та Дніпропетровщині.

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На Заході України знищили 6 "Шахедів"

Загалом в ніч на 19 травня Росія випустила по Україні 22 ударних дрони та 6 крилатих ракет типу "Калібр". З 22 "Шахедів" 6 попрямували атакувати Захід України. Однак сили ППО знищили 5 БПЛА іранського виробництва над Львівщиною, а також ще один – в іншій області на Заході.

У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів "Шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України,

– заявив Козицький.

Варто зазначити, що за словами міського голови Андрія Садового, за попередньою інформацією ціллю російської атаки був саме обʼєкт критичної інфраструктури міста. На щастя, постраждалих немає.

Що відомо про масовану атаку 19 травня: коротко