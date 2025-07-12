На Львівщині чутно вибухи: працює ППО

Ввечері 12 липня на Львівщині чутно вибухи. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігора Зінкевича.

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Що відомо про вибухи на Львівщині?

Близько 20:39 Повітряні сили ЗСУ повідомили про присутність ворожого БпЛА у Миколаївському районі Львівської області. Він тримав курс на захід.

О 20:45 з'явилося повідомлення про роботу ППО на Львівщині.

Моніторингові канали о 20:54 уточнили – БпЛА тримає курс на Рудки/Самбір, а згодом на Городок.

Близько 21:00 дрон зник з радарів – ймовірно, збитий.

Втім, вже через 5 хвилин з'явмлася інформація про новий дрон. Станом на 21:15 він рухався повз Жовкву.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, дронову та ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку БпЛА та ракет на Львів зранку 12 липня?