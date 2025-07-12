На Львівщині чутно вибухи: працює ППО
- Увечері 12 липня на Львівщині працювала ППО через ворожий БпЛА, який прямував у західному напрямку.
- О 21:00 дрон зник з радарів, ймовірно, був збитий, натомість виявили інший дрон.
Ввечері 12 липня на Львівщині чутно вибухи. Працюють сили ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігора Зінкевича.
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Що відомо про вибухи на Львівщині?
Близько 20:39 Повітряні сили ЗСУ повідомили про присутність ворожого БпЛА у Миколаївському районі Львівської області. Він тримав курс на захід.
О 20:45 з'явилося повідомлення про роботу ППО на Львівщині.
Моніторингові канали о 20:54 уточнили – БпЛА тримає курс на Рудки/Самбір, а згодом на Городок.
Близько 21:00 дрон зник з радарів – ймовірно, збитий.
Втім, вже через 5 хвилин з'явмлася інформація про новий дрон. Станом на 21:15 він рухався повз Жовкву.
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Що відомо про атаку БпЛА та ракет на Львів зранку 12 липня?
- Відомо про 12 постраждалих унаслідок атаки, серед яких 11-річний хлопець. Трьох людей госпіталізували, а всі інші отримали допомогу на місцях.
- Найбільше ушкоджень – у Залізничному та Галицькому районах.
- Пошкоджено 51 будинок (528 квартир), вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання – 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання у готелі.
- Також пошкоджено 19 машин і 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.
- За даними комісії з надзвичайних ситуацій, 28 людей потребують відселення. Це мешканці пошкоджених будинків на вулиці Олени Степанівни та Митрополита Андрея.
- Рух транспорту на вулиці Митрополита Андрея відновлено. Тролейбуси №22 та №30 знову їздять своїми стандартними маршрутами.
- Станом на 06:26 всі пожежі в місті ліквідовані. Залучалися 55 рятувальників і 15 одиниць техніки.
- Садовий повідомив про перших розселених мешканців, чиї домівки постраждали. Серед них – 19 людей, з яких 14 дорослих, 5 дітей, песик та кіт. Тимчасове житло надали готелі Таурус, Оптіма Медіваль, Дністер та хостел Перлина.
- Частина Залізничного району тимчасово залишилася без інтернету. Так, станом на ранок 12 липня "Астра" відновила послуги приблизно для 60% абонентів, що втратили звʼязок через обстріли. Компанія попередила, що повне відновлення займе час. У районі, де стався приліт, розміщувався стик магістральних кабелів.
- Окрім того, через обстріли у частини абонентів не працює телебачення. Попередньо, "Астра" обіцяє повністю відновити інтернет і ТБ до 22:00 12 липня.