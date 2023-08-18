Стали до лав ЗСУ, але займалися рекетом: на Львівщині викрили "перевертнів"

У Львівській області співробітники СБУ викрили рекетирів, які були серед військових. Вони вимагали гроші у громадян за розв'язання штучних конфліктних ситуацій.

На Львівщині викрили банду "перевертнів". Вони мобілізувалися до лав Збройних Сил України, але залишили підрозділ і займалися рекетом.

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Вимагали 4 тисячі доларів

Служба безпеки України знешкодила на Львівщині банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників. Вони приховали своє "минуле" і призвались на військову службу.

Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і вимагали гроші з громадян.

Фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за розв'язання проблеми.

Співробітники СБУ задокументували вимагання рекетирами 4 тисяч доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ.

Чоловіки погрожували йому насиллям та фізичною розправою у разі відмови.

Правоохоронці зловили зловмисників "на гарячому". Затриманим повідомили про підозру у вимаганні коштів в умовах воєнного стану.

Зараз триває досудове розслідування. Обвинуваченим загрожує до 12 років в'язниці.

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