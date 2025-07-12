На Львівщині перебували 3 БпЛА, – Козицький про останню тривогу в регіоні

Львівську область ввечері 12 липня атакували російські безпілотники. В регіоні під час обстрілу перебували 3 ворожі ударні дрони-камікадзе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

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Які наслідки вечірньої атаки 12 липня на Львівщині?

Максим Козицький розповів, що під час останньої тривоги повітряний простір Львівщини перетнули три ворожі безпілотники.

За попередньою інформацією, обійшлося без наслідків для нашої області,

– зазначив посадовець.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації також подякував воїнам протиповітряної оборони за роботу по ворожих цілях у регіоні.

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До слова, у Львівській області ввечері 12 липня чули вибухи. Тоді повідомляли про роботу протиповітряної оборони у регіоні.

Раніше Львів перебував під масованою атакою вночі 12 липня. Атака дронами по місту призвела до великих руйнувань та пожеж.

Відомо, що в місті після цієї атаки постраждало 12 людей, серед яких 11-річний хлопець. Трьох людей госпіталізували, всі інші отримали допомогу на місцях.