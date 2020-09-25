Учасники 11-го ділового форуму обговорювали можливості ведення бізнесу та розвитку інвестиційних проєктів в умовах пандемії. Як краще адаптуватися до складних реалій ділилися представники влади, інвестори та підприємці.

Треба подивитись, як у таких ситуаціях у світі раніше виживали й діяли. І, скажу чесно, ми рухаємось цією дорогою. Я буду робити все можливе, щоб максимально давати підтримку місцевому виробнику. Той самий "Електрон". Ми підписали угоду з "Електроном" на 250 електробусів,

– сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Як зазначили учасники Ділового форуму, економіка країни поступово виходить із крутого піке. Підвищується ділова активність, збільшуються обсяги виробництва та поліпшуються споживчі настрої серед українців.

"Ми розуміємо показники падіння ВВП, бізнеси закриваються. Але з іншого боку давайте будемо пам'ятати кризу 2008 і 2014-15 років, коли була девальвація й банківська система тріщала по швах. Ці речі, які ми вже бачили, які уряд український й Національний банк роблять, допомога, канікули внаслідок дефіциту бюджету – всі ці речі, вони допомагають цю кризу подолати", – стверджував заступник голови Нацбанку України Дмитро Сулугуб.

"Не дивлячись на цю ситуацію, яка перевернула цілий світ, ми знайшли можливість відкрити до кінця року 20 нових супермаркетів "Рукавичка". Де, в першу чергу, будуть продаватися продукти наших місцевих виробників наших партнерів", – президент компанії Львівхолод Богдан Козак.

Традиційно Діловий форум відбувається навесні. Але через коронавірус його вирішили провести у вересні.

"Ми будемо давати максимально широкий обсяг інформації, щоб бізнес у цей нелегкий період розумів різносторонність оцих викликів, які є зараз, бізнесу треба це пережити і встигнути змінитися, стати конкурентним", – розповів організатор Ділового форуму Володимир Глащенков.

Вперше Діловий форум на Львівщині провели в 2008-ому році. За словами організаторів, він сприяє розвитку економіки держави, впровадженню передового досвіду та налагодженню взаємовигідних контактів.