Укрзалізниця відновляє на Львівщині рух 46 приміських поїздів: список
Укрзалізниця після карантину поступово відновлює курсування 46 приміських поїздів на Львівщині. Перші вирушать у рейси вже 24 липня.
Всі інші рейси заплановані з наступного тижня, повідомили у прессужбі Укрзалізниці.
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Які поїзди відновлюють на Львівщині
З 24 липня відновляться наступні приміські поїзди:
- № 6109 Львів – Мостиська;
- № 6112 Мостиська-2 – Львів;
- № 6437 Коломия – Івано-Франківськ;
- № 6452 Коломия – Заліщики;
- № 6451 Заліщики – Коломия;
- № 6441 Коломия – Рахів;
- № 6442 Рахів – Коломия;
- № 6092 Львів – Здолбунів;
- № 6093 Здолбунів – Львів;
- № 6204 Тернопіль – Підволочиськ;
- № 6207 Підволочиськ – Тернопіль.
З 25 липня:
- № 6021 Львів – Сянки;
- № 6022 Сянки – Львів;
- № 6187 Львів – Мукачево;
- № 6506 Мукачево – Стрий;
- № 6042 Львів – Тернопіль;
- № 6045 Тернопіль – Львів;
- № 6438 Івано-Франківськ – Коломия;
- № 6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче;
- № 6404/6403 Яремче – Івано-Франківськ.
З 27 липня № 6008 Трускавець – Львів.
До 1 серпня буде відновлено курсування:
- № 6062 Львів – Ходорів;
- № 6067 Ходорів – Львів;
- № 6051 Стоянів – Львів;
- № 6052 Львів – Стоянів;
- № 6081 Ходорів – Стрий;
- № 6086 Стрий – Ходорів;
- № 6132 Самбір – Стрий;
- № 6135 Стрий – Самбір;
- № 6131 Стрий – Самбір;
- № 6136 Самбір – Стрий;
- № 6001 Рава Руська – Львів;
- № 6006 Львів – Рава Руська;
- № 7001 Львів – Мукачево;
- № 7002 Мукачево – Львів;
- № 6123 Львів – Шкло;
- № 6124 Шкло – Львів;
- № 6370 Стоянів – Ківерці;
- № 6369 Ківерці – Стоянів;
- № 6323 Олевськ – Сарни;
- № 6326 Сарни – Олевськ;
- № 6341/6342 Сарни – Здолбунів;
- № 6519/6520 Мукачево – Ужгород – Сянки;
- № 6565/6566 Сянки – Ужгород – Мукачево;
- № 6576 Батьово – Солотвино;
- № 6593 Солотвино – Батьово.
Зауважимо, що під час подорожей пасажири та працівники Укзарілзниці мають використовувати засоби індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть змушені викликати поліцію.
Що відомо про дотримання карантину у поїздах: головне
- Усі потяги проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу.
- Посилено обробку постільної білизни під час прання.
- У кожному вагоні встановлений санітайзер. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину.
- Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.
- Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску та пройти температурний скринінг.