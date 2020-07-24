Укрзалізниця після карантину поступово відновлює курсування 46 приміських поїздів на Львівщині. Перші вирушать у рейси вже 24 липня.

Всі інші рейси заплановані з наступного тижня, повідомили у прессужбі Укрзалізниці.

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Які поїзди відновлюють на Львівщині

З 24 липня відновляться наступні приміські поїзди:

№ 6109 Львів – Мостиська;

№ 6112 Мостиська-2 – Львів;

№ 6437 Коломия – Івано-Франківськ;

№ 6452 Коломия – Заліщики;

№ 6451 Заліщики – Коломия;

№ 6441 Коломия – Рахів;

№ 6442 Рахів – Коломия;

№ 6092 Львів – Здолбунів;

№ 6093 Здолбунів – Львів;

№ 6204 Тернопіль – Підволочиськ;

№ 6207 Підволочиськ – Тернопіль.

З 25 липня:

№ 6021 Львів – Сянки;

№ 6022 Сянки – Львів;

№ 6187 Львів – Мукачево;

№ 6506 Мукачево – Стрий;

№ 6042 Львів – Тернопіль;

№ 6045 Тернопіль – Львів;

№ 6438 Івано-Франківськ – Коломия;

№ 6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче;

№ 6404/6403 Яремче – Івано-Франківськ.

З 27 липня № 6008 Трускавець – Львів.

До 1 серпня буде відновлено курсування:

№ 6062 Львів – Ходорів;

№ 6067 Ходорів – Львів;

№ 6051 Стоянів – Львів;

№ 6052 Львів – Стоянів;

№ 6081 Ходорів – Стрий;

№ 6086 Стрий – Ходорів;

№ 6132 Самбір – Стрий;

№ 6135 Стрий – Самбір;

№ 6131 Стрий – Самбір;

№ 6136 Самбір – Стрий;

№ 6001 Рава Руська – Львів;

№ 6006 Львів – Рава Руська;

№ 7001 Львів – Мукачево;

№ 7002 Мукачево – Львів;

№ 6123 Львів – Шкло;

№ 6124 Шкло – Львів;

№ 6370 Стоянів – Ківерці;

№ 6369 Ківерці – Стоянів;

№ 6323 Олевськ – Сарни;

№ 6326 Сарни – Олевськ;

№ 6341/6342 Сарни – Здолбунів;

№ 6519/6520 Мукачево – Ужгород – Сянки;

№ 6565/6566 Сянки – Ужгород – Мукачево;

№ 6576 Батьово – Солотвино;

№ 6593 Солотвино – Батьово.

Зауважимо, що під час подорожей пасажири та працівники Укзарілзниці мають використовувати засоби індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть змушені викликати поліцію.

Що відомо про дотримання карантину у поїздах: головне

Усі потяги проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу.

Посилено обробку постільної білизни під час прання.

У кожному вагоні встановлений санітайзер. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину.

Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску та пройти температурний скринінг.

Зверніть увагу! Станом на 24 липня в Україні підтвердили 62 823 випадки коронавірусу, 34 886 людей одужали, а 1 571 – померли. Адаптивний карантин продовжили до 31 серпня.