На Львівщині ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури: спалахнула пожежа

Ворог 24 березня масовано атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами. На жаль, у Львівській області під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури й спалахнула пожежа.

Мер Андрій Садовий попередньо повідомляв, що Львівщина опинилася під комбінованим ударом. Ворог запустив близько 20 ракет та 7 "Шахедів" по Львівській області.

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Які наслідки ворожої атаки на Львівщині

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що унаслідок нічної атаки в області спалахнула пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Уночі ворожі "Шахеди" та ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило,

– повідомили в ОВА.

Садовий, коментуючи нічну атаку, зауважив, що метою ворога було завдати ударів по критичній інфраструктурі Львівської області.

Під ударом опинилася й Київська область. Так, у КМВА повідомили, що на столицю летіло близько 10 ракет кількома групами. Сили ППО відбили атаку, наразі наслідки уточнюються. Відомо, що уламки впали у Деснянському районі в лісовому масиві – там виникла пожежа. Також уламки збитих ракет знайшли у Шевченківському районі в парковій зоні. Про постраждалих у Києві не повідомляли.