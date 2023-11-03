На Львівщині є 5 влучань в об'єкти критичної інфраструктури, – Козицький

Вночі проти 3 листопада Росія завдала по території України чергового удару дронами-камікадзе та керованою ракетою. Зокрема, відомо про влучання на Львівщині.

Ворог вночі проти 3 листопада атакував Львівську область. Відомо про 5 влучань, а загалом у небі над областю було 16 "Шахедів".

Дивіться також Нічна атака по Україні: є влучання по території об'єкта інфраструктури на Одешині

Збили 11 БпЛА

Голова Львівської ОВА повідомив, що на території області є влучання у об'єкт критичної інфраструктури.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували,

– зазначив Козицький.

Він також подякував нашим захисникам, які оперативно спрацювали та запобігли іншим влучанням. Цієї ночі дрони рухалися з різних напрямків, а географія атаки загалом дуже розгалужена.

Росія атакувала Україну