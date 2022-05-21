На Львівщину насувається негода: жителів попереджають про небезпеку
Джерело:телеграм Львівської міської ради
На Львівську область насувається негода. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки через грозу та буревій. Людей просять бути обережними.
Головна екологиня Львова Олександра Сладкова розповіла, що буревій, який напередодні наробив біди в Німеччині, насувається на Львівщину.
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За її словами, у суботу, 21 травня, жителям Львівщини треба бути обережними, зокрема не ходіть в парки та по можливості припаркуйте авто подалі від дерев.
Що відомо про буревій в Німеччині
Німецьким містом Падерборн 20 травня пронісся величезний торнадо. Негода наробила багато лиха і в інших містах на заході країни. Торнадо валив дерева та пошкодив багато будівель, є постраждалі.
Хоча метеорологи попереджали про значне погіршення погоди в п'ятницю – сильні дощі та град, а шторми з поривами вітру до 130 кілометрів на годину. Проте все почалося ще днем раніше, 19 травня.
Торнадо, який пронісся в Німеччині та його наслідки: дивіться відео
До слова, ми раніше писали, що погода в Україні у суботу, 21 травня, буде з великою кількістю опадів. Майже всі регіони заливатимуть дощі.
На Заході України небо весь день буде затягнуте хмарами. Синоптики попереджали про грози та рвучкі пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Повітря прогріється до +23...+25 градусів. У частині регіонів Сходу також буде багато опадів.
Негода в Україні кілька днів тому
- 12 травня на Чернігівщині пронісся буревій. Штормовий вітер пошкодив покрівлі 198 будинків у Корюківській, Сновській та Холминській територіальних громадах. В області без електроенергії залишилось 67 969 абонента.
- Того ж дня місто Шостка Сумської області також постраждало від негоди. Там внаслідок урагану були пошкоджені кілька будівель і повалені дерева. Місцевим жителям навіть вдалося зняти момент, коли негода зривала дахи. Зокрема, постраждали будівлі міського басейну та заводоуправління заводу "Імпульс".
- А в столиці 12 травня прогриміла сильна гроза. Внаслідок чого пошкоджено електромережі – в кількох районах зникло світло. Окрім цього, вітер повалив багато дерев.
А яка ситуація на фронті – величезні втрати ворога станом на 21 травня