У Львівській області працювала ППО під час атаки дронів: що відомо про наслідки

Ударні дрони ворога атакували масовано Україну вночі 19 липня. Серед інших під загрозою була й Львівська область.

Щонайменше один безпілотник залетів у повітряний простір регіону, як написали в ОВА. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі У Павлограді пролунала серія вибухів: місто атакують БпЛА

Атака БпЛА на Львівщину вночі 19 липня: що відомо?

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили вночі 19 липня о 01:14, а відбій дали о 02:11. За цей час до регіону дістався щонайменше один ударний БпЛА російської армії.

Як згодом проінформував начальник Львівської обласної адміністрації Максим Козицький, сили Протиповітряної оборони знешкодили ворожий безпілотник.

Це сталося у Львівському районі. Попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань.

Попереднього разу у Львівській області БпЛА ворога фіксували ввечері 12 липня. Тоді атака не завдала шкоди.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України, вибухи та їхні наслідки читайте в нашому телеграмі.