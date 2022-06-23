Львівські десантники збили російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів

Росія у війні з Україною продовжує втрачати не тільки живу силу, а й свою техніку, вартість якої складає мільйони доларів. Українські воїни назавжди приземлили ще один ворожий гвинтокрил.

Український воїн вразив "Алігатора" з "Ігли"

На фронті було збито розвідувально-ударний вертоліт Росія Ка-52 "Алігатор". Його збили львівські десантники.

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Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Для українського воїна це перша підбита ціль.

Український воїн не поспішав завдавати удару по "Алігатору" та витримав паузу. Йому вдалося влучити у російський вертоліт, успішне збиття якого підтвердили побратими із сусідньої позиції.

Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вартість збитого російського Ка-52 складає 16 мільйонів доларів.

Втрати Росії у війні з Україною

Зранку 23 червня у Генштабі ЗСУ традиційно оновили приблизні втрати російської армії у війні проти України. Якщо говорити про авіацію, то Росія втратила 216 літаків, 183 гелікоптери та ще 620 безпілотників.

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Нещодавно українські захисники збили російський вертоліт Мі-35М. Російський гвинтокрил на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Вертоліт було збито завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу Stinger.

Ще один ворожий гвинтокрил налітався у Херсонській області. В оперативному командуванні "Південь" інформували, що українські військові збили російський вертоліт з переносного зенітного ракетного комплексу.

13 червня Холодноярівці знищили гелікоптер окупантів Ка-52 на Ізюмському напрямку. За даними українських захисників, гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

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Плідно підрозділи протиповітряної оборони попрацювали 4 червня. Нашим захисникам вдалося збити винищувач Су-34, гелікоптер Ка-52, безпілотники та крилаті ракети. Згодом повідомлялося, що ворожий "Алігатор" збили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Значних втрат російська армія зазнала наприкінці травня. В ОК "Південь" інформували, що за одну добу збили 6 російських гелікоптерів.

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