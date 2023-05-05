"Роллс-Ройси" та "Майбахи": львівський бізнесмен-зрадник постачав до Росії елітні авто
Джерело:Служба безпеки України
В Україні викрили львівського підприємця, який раніше проживав у Росії та має там власний бізнес. Він причетний до постачання у країну-агресорку "Роллс-Ройсів" та "Майбахів".
Так, львівський підприємець причетний до масштабної схеми нелегального експорту до Росії підсанкційних автомобілів преміум-класу. Наразі СБУ проводить заходи для його притягнення до відповідальності.
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Як бізнесмен зі Львова постачав до Росії елітні авто
Як стало відомо, підприємець налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників були представники топменеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу Russia today.
З серпня 2022 до березня 2023 року бізнесмен нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. Зловмисник купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.
Після цього чоловік за підробленими документами переправляв автівки транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії.
Елітні машини, які українець відправляв до Росії / фото СБУ
Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень,
– зазначили правоохоронці.
У підсумку СБУ викрила схему бізнесмена. Вдома у зловмисника виявили:
- 35 печаток підприємств, зокрема офшорних компаній, задіяних у "схемі";
- фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.
До того ж СБУ наклала арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 мільйонів гривень.
"До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, зокрема у Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів", – додали в СБУ.
Що загрожує бізнесмену
Організатору злочинної схеми повідомили про підозру за трьома статтями:
- про пособництво державі-агресору,
- про службове підроблення,
- про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
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