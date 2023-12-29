У Львові та Львівській області чули вибухи: в ОВА повідомили, де працювала ППО

"Шахеди" масовано атакували Україну вночі 29 грудня. Чимала кількість дронів, які запустили вороги, дісталася до Львівської області.

Місцеві мешканці та телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів у регіоні. Згодом в Обласній військовій адміністрації підтвердили – працювала Протиповітряна оборона.

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Також місцева влада проінформувала громадян, де саме було чутно роботу ППО.

У Яворівському районі працювала ППО. Більше інформації згодом,

– написав у телеграмі очільник ОВА Максим Козицький.

За кілька хвилин після цього гучні вибухи чули й мешканці самого Львова. Водночас чутно було характерне гудіння "Шахеда".

Львів. У місті було чути вибух. Ще 2 повітряні цілі на підльоті,

– написав міський голова Андрій Садовий.

В ОВА додали: "Львів! Перебувайте в укриттях і зберігайте інформаційну тишу!" Також наголосили, що у місті працює ППО.

Зауважимо, звуки роботи наших оборонців цієї ночі чули у Хмельницькій області. Під ударом вкотре був Старокостянтинів.

Постраждала й Одеса – там уламки дрона влучили в багатоповерхівку, виникла пожежа. Її, на щастя, швидко загасили. Інформації про постраждалих не було.