У Львівській області чули вибухи: в ОВА повідомили про роботу ППО

3 листопада 2023, 02:15
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Джерело:

Максим Козицький

Російські окупанти з вечора 2 на ніч 3 листопада пустили по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Згодом стало відомо, що вибухи чули у Львівській області.

Зрештою стало відомо, що гучні звуки пов'язані з роботою наших захисників неба по ворожих безпілотниках. Про наслідки знищення ворожих повітряних об'єктів поки не повідомляли.

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Що відомо про вибухи у Львівській області

Повітряні сили оголосили тривогу у Львівській області близько 1 години ночі. Зокрема, сирени лунали через рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед" у регіон з Тернопільської області.

Згодом стало відомо, що ворожі літальні апарати рухаються у бік населених пунктів Стрий і Моршин. Повітряні сили закликали людей перебувати в укриттях до відбою.

Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у регіоні знищують російські "Шахеди".

У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав він.

Наразі достеменно невідомо, скільки саме російських безпілотників збили українські сили протиповітряної оборони над Львівською областю.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Раніше вибухи лунали у Харкові

  • Під час повітряної тривоги 3 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. До цього моніторингові телеграм-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони в області.
  • Зрештою міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті є прильоти по цивільних об'єктах. За його словами, всі оперативні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.
  • Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив і про влучання по одному з населених пунктів Харківського району. Зокрема, там виникла пожежа, яку намагаються приборкати рятувальники.
  • Далі у Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги. Наразі про постраждалих у Харківській області внаслідок атаки російськими безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" – невідомо.

Автор: Владислав Кравцов