У Львівській області чули вибухи: в ОВА повідомили про роботу ППО
Джерело:Максим Козицький
Російські окупанти з вечора 2 на ніч 3 листопада пустили по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Згодом стало відомо, що вибухи чули у Львівській області.
Зрештою стало відомо, що гучні звуки пов'язані з роботою наших захисників неба по ворожих безпілотниках. Про наслідки знищення ворожих повітряних об'єктів поки не повідомляли.
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Що відомо про вибухи у Львівській області
Повітряні сили оголосили тривогу у Львівській області близько 1 години ночі. Зокрема, сирени лунали через рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед" у регіон з Тернопільської області.
Згодом стало відомо, що ворожі літальні апарати рухаються у бік населених пунктів Стрий і Моршин. Повітряні сили закликали людей перебувати в укриттях до відбою.
Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у регіоні знищують російські "Шахеди".
У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав він.
Наразі достеменно невідомо, скільки саме російських безпілотників збили українські сили протиповітряної оборони над Львівською областю.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Раніше вибухи лунали у Харкові
- Під час повітряної тривоги 3 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. До цього моніторингові телеграм-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони в області.
- Зрештою міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті є прильоти по цивільних об'єктах. За його словами, всі оперативні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.
- Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив і про влучання по одному з населених пунктів Харківського району. Зокрема, там виникла пожежа, яку намагаються приборкати рятувальники.
- Далі у Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги. Наразі про постраждалих у Харківській області внаслідок атаки російськими безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" – невідомо.