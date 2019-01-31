Чиновник з управління Держгеокадастру вимагав чималий хабар в учасника АТО

Заступник керівника ГУ Держгеокадастру у Львівській області вимагав 32,5 тисячі доларів в учасника АТО.

Ці кошти посадовець хотів отримати за передачу у власність військовому земельної ділянки площею 0, 12 гектара, повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

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Оперативники задокументували факт вимагання та отримання хабара 31 січня.

Зараз слідство розглядає питання щодо затримання працівника Держгеокадастру та повідомлення йому про підозру.



Фото з місця події

Це – вже не перший випадок вимагання коштів у військових в Україні. Зокрема, у 2018 році медики Центральної військово-лікарської комісії Міноборони намагалися отримати хабар за оформлення інвалідності ветеранові АТО Петрові Олексюку, який насправді отримав серйозне поранення ноги на фронті.