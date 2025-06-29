Удар ворога по Львівщині: в ОВА повідомили першу інформацію про наслідки

Львівська область була під атакою ворога. Удар був комбінованим – із застосуванням крилатих ракет та БпЛА.

У Львівській ОВА оприлюднили перші відомі наслідки атаки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Ракети та "Шахеди" масовано атакують Україну: для яких областей є загроза

Атака на Львівську область 29 червня: що відомо про наслідки

Повітряна тривога у Львівській області тривала з 01:16 ночі до 05:05 ранку. За цей час ворог здійснював масовану комбіновану атаку на всю Україну із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет, зокрема "Калібрів" та Х-101, також "Кинджалів" та ударних БпЛА.

Саме Львівську область атакували крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95МС, а також ударні дрони. Вибухи та роботу Протиповітряної оборони чули жителі Львова, Дрогобича та інших місць області. Поруч із цим ворог атакував Івано-Франківську область, а трохи раніше – Рівненську.

Після 5 ранку начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький оприлюднив у соціальних мережах першу інформацію про наслідки атаки ворога. З його слів, уночі ворог атакував безпілотниками та крилатими ракетами. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.

При цьому окупанти били по критичній інфраструктурі області. На місцях працюють усі профільні служби. Деталі ситуації влада пообіцяла надати згодом.

Важливо: оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА та інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.