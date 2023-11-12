Різанина під час прогулянки: у Львові стався конфлікт між господарями собак

У Львові 11 листопада стався інцидент. Так, у місті спалахнув конфлікт між двома чоловіками, які вигулювали собак.

Зокрема, один із чоловіків завдав двох ударів ножем львів'янину через те, що його собака не мала намордника. Наразі нападника вже затримали правоохоронці.

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Що відомо про інцидент

У мережі поширили відео, на якому видно як зчепилися два господарі собак. Зокрема, очевидці розповіли, що до львів'янина підійшов чоловік і став пред‘являти претензії, що його собака гуляла без намордника.

Зрештою ця перепалка переросла у бійку. А згодом чоловік дістав ніж і вдарив ним спочатку собаку, а потім і самого львів'янина.

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Львів'янин стверджував, що його вдарили ножем кілька разів, і намагався наздогнати нападника, але він пішов з місця подій. Зрештою у поліції Львівщини уточнили, що нападника вдалося затримати.

Львів'янин стверджував, що його кілька разів вдарили ножем: дивіться відео

Правоохоронці розповіли, що на вулиці Володимира Великого між двома львів'янами віком 70 та 42 роки виникла сварка під час вигулу собак. Це сталося близько 16 години 50 хвилин.

Суперечка переросла у конфлікт, під час якого старший з учасників завдав молодшому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, спричинивши тяжкі ушкодження,

– мовиться у дописі поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Коли провину чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Наостанок правоохоронці підкреслили, що досудове розслідування ще триває. Однак уже невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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