Залишилася дружина і маленька донечка: біля вокзалу у Львові автобус на смерть збив прокурора

У Львові маршрутний автобус наїхав на пішохода. Під колесами автобуса загинув прокурор Святослав Проць.

Трагедія трапилася біля залізничного вокзалу Львова. У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що під колесами автобуса загинув прокурор Святослав Проць.

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Подробиці трагічної ДТП

У поліції повідомили, що смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 17 грудня. Близько 21:30, на площі Двірцевій у Львові, 43-річний водій автобуса "Electron" на смерть збив 35-річного чоловіка.

Від отриманих внаслідок травм пішохід помер на місці події.

Фото Нацполіції з місця ДТП:

Загиблий присвятив життя боротьбі зі злочинністю

У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок наїзду автобуса загинув їхній працівник Святослав Проць. Він присвятив роботі в органах прокуратури 11 років життя.



Святослав Проць / фото Львівської облпрокуратури

Для нас всіх ти завжди був щирим, привітним, добрим та надійним другом. Ти був світлою людиною з великим і добрим серцем. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким, його смерть – це непоправна втрата для нас усіх. Пам'ять про Святослава назавжди залишиться у наших серцях,

– повідомили у прокуратурі.

У відомстві додали, що завдяки наполегливій праці Святослава Проця було викрито та притягнуто до відповідальності сотні злочинців. Без чоловіка та батька залишилась дружина та маленька донечка.

Яке покарання загрожує водію автобуса