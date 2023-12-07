У Львові бабуся в розшуку їхала містом лижами, причепившись до BMW: епічне відео

У соцмережах поширювали відео зі Львова, на якому бабуся на лижах причепилася до BMW і їздила так містом. Патрульні зреагували і були здивовані особистістю "порушниці".

Виявилося, що бабуся – це чоловік у розшуку. Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

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Подробиці курйозного інциденту

Патрульні 3-го батальйону відреагували на відео та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. Коли вони встановлювали дані "бабусі", виявилося, що насправді це 30-річний чоловік.

Чоловік, переодягнений у бабусю, гасав по Львову на лижах: дивіться відео

На громадянина інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП.

Однак на цьому сюрпризи не закінчилися. Адже чоловік виявився у розшуку за порушення правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210 та ст. 210-1).

Правоохоронці вже передали інформацію до військкомату.

Ми підтримуємо розваги, які не загрожують життю та здоров‘ю людей. Бережіть себе та будьте достойним прикладом для інших,

– наголосили в поліції.

Порушник сплатить штраф

Наразі за порушення правил дорожнього руху пішоходом чоловік має сплатити штраф у розмірі 255 гривень. А що буде з ним далі залежить від працівників ТЦК та СП.

До слова, нещодавно у Львові судили жінку, яка покусала правоохоронця за те, що він не пропускав її до Порошенка. Інцидент трапився ще у 2017 році під час візиту п'ятого президента України до Львова. Жінку засудили до 1 року позбавлення волі.