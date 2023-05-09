Слухали Лєпса та хамили: у Львові молодики отримали повістки
Джерело:Патрульна поліція Львівської області
Напередодні у центрі Львова молодики слухали музику окупантів та хамили. У підсумку за це їм вручили повістки.
Молодики були на Range Rover і неадекватно себе поводили. Вони навіть агресивно повелися до чоловіка, який зробив їм зауваження.
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Як хлопці зі Львова отримали повістки
Увечері 8 травня стало відомо, що молодики, які їхали на автомобілі Range Rover, неадекватно поводились. Спочатку вони гучно слухали музику ворога в центрі Львова, а потім агресивно повелися до чоловіка, який зробив їм зауваження.
Найбільш зухвало поводився пасажир авто. Через це житель Львова звернувся до поліції. У підсумку патрульні зупинили машину на вулиці Кульпарківській.
Водієм авто виявився 26-річний мешканець Донецької області. Також агресивно поводився 20-річний мешканець міста Одеси.
Осіб супроводили у Львівське районне управління поліції №1. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії. Їх перевірили на причетність до ворога. Після завершення усіх дій охоронцями правопорядку, водій та усі пасажири отримали повістки,
– зазначили правоохоронці.
Авто, яке зупинила поліція / фото правоохоронців
Що цьому передувало
- Напередодні у Львові припаркувався чорний "Рейндж Ровер". З автомобіля на всю вулицю горланив російський співак Лєпс. Журналіст Роман Гурський з увімкненою на телефоні камерою вирішив зробити зауваження водієві та пасажирам.
- Коли один із пасажирів почув питання, чи нормально зараз слухати російську музику, то одразу почав простягати руки. Він спробував вибити з рук телефон, а потім збив з журналіста кашкет та намагався вдарити в обличчя.
- Усе це супроводжувалося виключно російською мовою, приправленою нецензурною лексикою та погрозами.
- Згодом після розголосу та критики у соцмережах зухвалий молодик, який виривав телефон, почав перепрошувати на камеру. Він перепросив і перед Романом Гурським, якого образив.
- Хлопець також сказав, що нібито повністю визнав свою провину і їде до відділку поліції писати пояснювальну та оплачувати штраф. Він пообіцяв, що такого більше не повториться.