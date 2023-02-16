Напали, побили та посадили в авто: посеред дня у Львові викрали іноземця

У Львові поліцейські затримали чотирьох чоловіків за підозрою у викраденні іноземця. Тепер їм загрожує до 5 років в'язниці.

Близько 13:40 15 лютого на вулиці Липинського у Львові група чоловіків напала на іноземця. Про це в поліцію повідомив перехожий.

Читайте також Йшов майже рік війни: у Харкові чоловік запустив феєрверк, щоб "вразити дівчину"

Що відомо про викрадення іноземця

Четверо зловмисників напали на чоловіка, побили його, силоміць посадили в автомобіль "Шкода", після чого поїхали у невідомому керунку,

– розповіли в поліції.

Перехожий надав детальну інформацію про авто, тож вже незабаром патрульні виявили та зупинили машину на вулиці Городоцькій.

Усі затримані – мешканці Львівщини віком 19, 39 років та двоє 30-річних. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Також поліцейські встановили особу потерпілого – 32-річного іноземця, який тимчасово проживав у Львові.

Кримінальне провадження відкрили за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Підозрюваним загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Дивіться також Нова загроза з неба: чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 і як Росія їх отримала

У Львові посеред дня викрали іноземця / Фото Нацполіції

На виїзді зі Львова розірвало трактор унаслідок ДТП

На трасі Київ – Чоп у Львівській області сталася моторошна ДТП. Там просто посеред дороги трактор розірвало навпіл.

Що могло спричинити таку аварію, невідомо. За попередніми даними, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.