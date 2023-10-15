Росія може атакувати енергооб'єкти: Садовий попередив львів'ян про загрозу зникнення опалення

Андрій Садовий розповів, що у Львові з понеділка, 16 жовтня, починають опалювальний сезон. Водночас міський голова попередив, що через обстріли Росії у місті може зникати централізоване опалення.

Посадовець закликав містян наперед подумати, де перебуватиме родина у випадку нестандартної ситуації. Хоча запевнив, що місто готове до початку опалювального сезону.

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Садовий звернувся до львів'ян напередодні опалювального сезону

Міський голова розповів, що 16 – 17 жовтня всі будуть працювати в посиленому режимі. У випадку нестандартних ситуацій закликав телефонувати на гарячу лінію.

Також хочу наголосити на особливості цього опалювального сезону. В принципі в нас все готове, але Росія, так виглядає, буде атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Якщо, не дай Боже, якийсь час не буде централізованого опалення в грудні, чи в січні, чи в лютому, кожен з нас має розуміти, які є альтернативні варіанти,

– заявив Андрій Садовий.

Мер Львова закликав містян подумати, де родина має бути у випадку нестандартної ситуації. Садовий закликав наперед прорахувати, як родина житиме у випадку відключень.

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Росія може вдатись до енергетичного терору в більших масштабах

Володимир Зеленський попередив, що цієї зими Росія може спробувати повторити свої атаки по енергетичних системах України. За словами президента, цього року тактика терору буде більш масштабною.

Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій Росії. Ми повинні витримати цю битву,

– наголосив президент.

Зеленський також подякував тим, хто допоміг захищати українське небо від ракет, дронів та авіації Росії.